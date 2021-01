Mandzukic, portato a Milano dalla possibilità Champions: il Milan cresce e vede la qualificazione all’orizzonte, oltre allo scudetto

IL MILAN CRESCE- Repubblica di questa mattina spiega l’acquisto di Mandzukic in termini economici, soprattutto illustrando i motivi che avrebbero portato la società a muoversi in questo senso, ovvero con una certa tranquillità economica: “La logica economica-si legge a pag.32- spiega che l’esborso per lo stipendio (1,8 milioni di euro per 6 mesi, più altri 4 per i 12 successivi, se il Milan entrerà in Champions) sarebbe largamente compensato dagli introiti della Champions”.

LAVORATO BENE- “Il Milan– prosegue il quotidiano- grazie anche al taglio degli ingaggi nelle scorse 2 sessioni di mercato e al conseguente aumento del budget, è il più attivo tra i concorrenti allo scudetto. Il centrocampo è stato integrato col prestito di Meité dal Torino, in difesa l’obiettivo è l’altro prestito di Tomori dal Chelsea. Conti è in uscita verso Parma”.