MN24, Mandzukic in clinica a Milano per le visite mediche di rito, l’attaccante croato è arrivato questa mattina a La Madonnina per sottoporti ai controlli come da prassi. Seguirà la firma del contratto che avverrà domani.

L’ARRIVO IERI SERA- Mandzukic è arrivato a Milano ieri sera, questa mattina invece il trasferimento alla clinica milanese, in attesa di un riscontro utile alla chiusura di tutta la parte burocratica.