Mandzukic, ogni assenza da qui in avanti peserebbe il doppio. Parma attende, non si sa ancora se il giocatore potrà essere disponibile. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto della situazione in merito alle tempistiche di ritorno, elemento chiave per un eventuale rinnovo: “Mandzukic sul filo: ha nove partite per la conferma”.

IN FORSE A PARMA- “Preso a gennaio, il croato è stato fermo a lungo per infortunio: anche col Parma il suo impiego è in forse”. Così il quotidiano spiega che il giocatore dopo essersi fatto male contro la Stella Rossa di Belgrado non ha più visto il campo ma ora vede quello di Milanello anche se la condizione atletica rimane distante. 9 partite per convincere il Milan al rinnovo ma se Parma è in dubbio allora potremmo già dire 8.