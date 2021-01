Mandzukic: «Io sono pronto ed allenato, il Milan non si deve preoccupare»

Mandzukic e le sue prime parole da rossonero ai canali tematici rossoneri, dopo la firma del contratto ed il primo allenamento con pioli

Mandzukic e le sue prime parole da rossonero ai canali tematici rossoneri, come riportato da Gazzetta, dopo la firma del contratto ed il primo allenamento con pioli.

SONO PRONTO- «Ultimamente ho lavorato duro per meritare la chiamata del Milan.Chi mi conosce sa quanto mi sia allenato per tornare a giocare in una grande squadra, per lottare e vincere trofei. Io sono pronto, il Milan non si deve preoccupare».