Mandzukic si presenta: «Grazie Milan, sono pronto a combattere»

Mario Mandzukic sui propri account social ha voluto ringraziare al società Milan per aver creduto in lui. Ecco le sue parole:

«Ringrazio di cuore la dirigenza del Milan per l’opportunità di entrare a far parte di questo fantastico club.Sarà un onore indossare questa maglia piena di storia e combattere per i rossoneri. Posso solo promettere di fare del mio meglio in ogni partita e di aiutare la squadra in ogni maniera. Sono sicuro che insieme possiamo realizzare il sogno di ogni fan del Milan e ce ne sono molti in Croazia. Pronto a combattere!»