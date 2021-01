Mandzukic, contro l’Atalanta potrebbe già andare in panchina, Pioli non ha possibilità differenti, l’emergenza è tanta ed innegabile

Mandzukic, contro l’Atalanta potrebbe già andare in panchina, Pioli non ha possibilità differenti, l’emergenza è tanta ed innegabile.

SONO PRONTO- «Ultimamente ho lavorato duro per meritare la chiamata del Milan.Chi mi conosce sa quanto mi sia allenato per tornare a giocare in una grande squadra, per lottare e vincere trofei. Io sono pronto, il Milan non si deve preoccupare».

EMERGENZA VERA- Pioli si ritroverà sabato ad affrontare l’Atalanta senza mezza squadra, causa squalifiche, infortuni e Covid. Meité è stato inserito praticamente subito e a Cagliari ha offerto anche una prestazione all’altezza delle aspettative. Non è escluso che Pioli possa decidere di portare con sé anche il centravanti, appena sbarcato a Milano, come riporta questa mattina il Corriere della sera.