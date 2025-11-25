Mancini e La Roma in testa per Merito. Sullo scudetto, invece, il difensore ci va piano: le sue parole

Mancini, difensore della Roma, parla così della squadra giallorossa in testa al campionato. Sullo scudetto invece…

Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, ha commentato l’ottimo momento dei giallorossi, attualmente in testa alla classifica, a margine della cerimonia di premiazione del prestigioso Premio Beppe Viola, che lo ha visto tra i vincitori al Coni. Con fermezza, Mancini ha rivendicato il primato della squadra: “Se siamo primi oggi è per merito, le partite ce le siamo sudate tutte”. Nonostante l’entusiasmo della piazza, il difensore ha mantenuto un tono cauto, ribadendo che la stagione è ancora lunghissima e che il momento è solo “all’inizio”.

L’attenzione è subito stata spostata sul prossimo calendario. Prima della grande sfida in campionato contro il Napoli, Mancini ha sottolineato l’importanza dell’impegno europeo che attende la Roma: “Prima di Roma-Napoli c’è una gara importante in Europa”. Riguardo alle speculazioni della stampa, il difensore ha chiarito che definire l’imminente scontro con i partenopei una “sfida scudetto” è prematuro, dato che “siamo ancora a novembre”.

Mancini, il rinnovo con la Roma e lo spareggio con la Nazionale

Rispondendo alle domande sul suo futuro personale, Mancini ha liquidato la questione rinnovo con serenità e professionalità: “Ho un contratto fino al 2027, con la società ne parleremo a tempo debito”. Non c’è fretta, l’obiettivo primario resta il campo. Infine, il difensore ha rilasciato una breve battuta sulla Nazionale italiana e le polemiche legate al mancato rinvio della giornata di Serie A in vista dello spareggio decisivo. Mancini ha adottato un approccio pragmatico: “Ci adeguiamo a quello che ci viene detto. Noi dobbiamo pensare a quando andremo in nazionale e a lavorare al meglio per due partite super importanti”.