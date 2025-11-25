Lautaro Martinez in conferenza: parla così l’attaccante dopo la sconfitta nel derby di campionato contro il Milan

Lautaro Martinez in conferenza stampa con Chivu: i sentimenti post-derby e la determinazione per la Champions League

Alla vigilia della cruciale sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid, valida per la quinta giornata della League Phase, l’Inter ha tenuto la sua conferenza stampa ufficiale. L’attaccante e capitano Lautaro Martinez è intervenuto in compagnia del tecnico Cristian Chivu per presentare il big match. L’incontro con la stampa, seguito in diretta da InterNews24, ha avuto luogo alle ore 19:00 e ha fornito importanti spunti sullo stato d’animo della squadra nerazzurra.

Il primo argomento toccato dall’argentino è stato il recente derby di Milano, perso 1-0 contro i rossoneri. Nonostante la sconfitta, Martinez ha espresso un sentimento di rivalsa, pur riconoscendo la prestazione offerta: “Domenica meritavamo qualcosina in più”, ha commentato l’attaccante, sottolineando l’importanza di lasciarsi immediatamente alle spalle il risultato per concentrarsi sugli impegni europei.

Lautaro Martinez in conferenza: L’analisi del ‘Toro’ e la necessità di “voltare pagina” dopo la delusione

Passando al prossimo avversario in Champions League, Lautaro Martinez ha mostrato grande rispetto per la formazione spagnola. L’Atletico Madrid è stato definito dall’attaccante “un avversario di grande valore” e la partita è attesa come un “bel match da giocare”. L’Inter ha già affrontato i Colchoneros due anni fa, e la conoscenza reciproca delle squadre aggiunge un ulteriore livello di intensità alla gara.

La sua dichiarazione finale riflette la mentalità che la squadra dovrà adottare per ottenere un risultato positivo: “Sarà importante voltare pagina”. L’obiettivo è chiaro: trasformare la delusione del campionato in energia e concentrazione per la massima competizione europea.