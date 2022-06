Mancini: «Ho visto dei ragazzi che possono avere un grande futuro»

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League contro la Germania

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League contro la Germania:

«Per me giorni belli, in primo per lavorare. Poi ho visto dei ragazzi che possono avere un grande futuro. La squadra ha fatto cose ottime. Dopo l’Argentina mi è dispiaciuto, ma era la prima volta dopo la Francia – di quattro anni fa – dove noi non abbiamo giocato bene e perso giustamente. Loro sono stati migliori e hanno vinto. Due partite in quattro anni ci possono anche stare»

POCHI GOL – «La mediana dev’essere molto offensiva, quando c’è un giocatore a copertura gli altri devono attaccare. Contro l’Ungheria lo hanno fatto spesso, con l’Inghilterra un po’ meno. Anche se abbiamo avuto con Tonali l’occasione buona per segnare. Scamacca deve imparare a muoversi, essere collegato con la squadra, visto il fisico deve far salire. Deve iniziare a decidere, in area di rigore, capendo dove può andare a finire la palla. Deve trovare l’intuizione dell’attaccante».

CLICCA QUI PER L’INTEGALE