Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Nations League tra Germania e Italia:

«Nel calcio a volte si perde, e quando si perde nessuno è felice. Adesso le cose stanno andando un pò meglio, adesso aspettiamo la partita di domani, che non sarà semplice però abbiamo avuto dei segnali positivi. Mi ha colpito molto la personalità e la voglia di mettersi in mostra. La strada è sempre ripida, c’è da lavorare molto per tornare ad essere la squadra che ha vinto l’Europeo. Dipende dai giovani, noi gli diamo la possibilità poi sta a loro confermarsi e per far questo devo essere professionali e lavorare duramente perchè a volte si perdono per un niente»