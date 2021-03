Manchester, ai rossoneri qualcosa è mancato: assenza pesante secondo il Corriere della sera, il quale analizza considerando le assenze

Manchester, ai rossoneri qualcosa è mancato: assenza pesante secondo il Corriere della sera, il quale analizza considerando le assenze, in particolare una, quella di Ibra, così pesante in attacco e per tutta l’economia del gioco.

E SUL TOCCO DI MANO- Come riporta il quotidiano, per quello che si è visto all’Old Trafford, l’1-1 potrebbe anche andare stretto alla squadra di Pioli che si è vista anche annullare non uno ma due gol: enormi dubbi su quello annullato a Kessie per un fallo di mano dell’ivoriano, segnalato dal Var ma carente dal punto di vista delle immagini che ne possano stabilire la veridicità. E poi l’assenza: quella di Ibrahimovic, ai rossoneri è mancato qualcosa solo negli ultimi 16 metri, dato il crearsi di diverse occasioni.