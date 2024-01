Malagò: «Favorevolissimo ad abolire il Decreto Crescita ma solo se…». Le sue parole a Radio Anch’io Sport

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio Rai del Decreto Crescita e la sua abrogazione. Le sue dichiarazioni.

MALAGÒ – «Non condivido la decisione di non prorogare la norma, parliamo di 50 atleti che nel 90% dei casi sono giocatori di caratura internazionale. Andava corretto negli importi di base ma così si depauperano il patrimonio e la qualità del nostro campionato. C’è molta demagogia, ce ne accorgeremo fra uno o due anni, anche se poi spesso nella necessità il nostro Paese riesce a tirare fuori virtù inaspettate. Io sarei favorevolissimo ad abolire il Decreto Crescita se però si considerassero altre opportunità che il mondo del calcio ha perso, penso al betting, a certe pubblicità, agli introiti dati all’erario che non rientrano nel sistema. Non si può fare un provvedimento univoco senza fare un discorso integrato di sistema, che è quello che è sempre mancato».