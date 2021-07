Maiorino: «Un evento condizionò l’esperienza di Locatelli al Milan»

Rocco Maiorino, ex direttore sportivo del Milan ai tempi di Adriano Galliani, ha parlato a tuttomercatoweb di Manuel Locatelli

«Locatelli è stato preso a sette anni dal responsabile dell’attività di base. Poi ha esordito con noi in prima squadra come Donnarumma. Nel suo percorso è stato bravissimo Roberto De Zerbi, lo ha cresciuto e lo ha reso di livello internazionale: Manuel ha dimostrato di poterci stare. Il ragazzo si riconosceva, sapeva e sapevamo che era diverso dagli altri: il problema era creargli un percorso. Il salto in prima squadra al Milan, così giovane, forse lo ha condizionato, ma De Zerbi lo ha fatto crescere in ogni senso».