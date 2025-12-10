Maignan, chi dopo di lui? Il giornalista brasiliano non ha dubbi: «Hugo Souza? No, meglio Torriani!»

Maignan, chi sarà il suo sostituto in futuro? Andersinho Marques non ha alcun dubbio: il successore deve essere Torriani

Andersinho Marques, giornalista brasiliano e profondo conoscitore del calcio verdeoro, ha commentato su X le voci di mercato che vedono il Milan interessato a Hugo Souza, portiere del Corinthians, come possibile erede di Mike Maignan. La sua posizione è stata netta, optando per una soluzione interna e italiana.

Marques ha espresso rispetto per Hugo Souza, ma ha chiarito immediatamente la sua preferenza: Lorenzo Torriani. Il giovane portiere italiano, scuola Milan, è ritenuto una scelta più completa e vantaggiosa.

Maignan, Le Qualità di Lorenzo Torriani e il Veto sul Brasiliano

Il giornalista ha snocciolato le ragioni della sua preferenza, descrivendo Torriani con attributi di alto livello: “Più completo, più sicuro, ottimo piede alla Ederson, para rigori e italiano”. Secondo Andersinho Marques, queste caratteristiche rendono Torriani il candidato ideale per il delicato ruolo di post-Maignan. La sua conclusione è perentoria: “Quindi, per il post-Maignan, sceglierei lui senza pensarci troppo”, un chiaro segnale di come il potenziale italiano, nonostante l’interesse per il mercato brasiliano, sia considerato superiore per la porta del Milan.