Maignan a SportMediaset: «Noi siamo il Milan e vogliamo vincere. Contro il Napoli sarà difficile, ma…»

Maignan parla così a SportMediaset alla vigilia della sfida di Supercoppa contro il Napoli. Ecco tutte le sue parole

Nel giorno di vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, Mike Maignan ha preso la parola non solo in conferenza stampa, ma anche in un’intervista esclusiva rilasciata a Sport Mediaset. Il capitano e portiere rossonero ha voluto subito mettere in chiaro la mentalità con cui la squadra affronta la spedizione in Arabia Saudita, sottolineando come i successi passati non debbano rappresentare una distrazione. Per il francese, infatti, «un trofeo è sempre bello ma finché non lo abbiamo vinto non possiamo festeggiare o pensare a quello che abbiamo fatto l’anno scorso: è un altro cammino, è un’altra partita, tutto diverso». La concentrazione deve essere massima, secondo il numero 16, per affrontare una gara che si preannuncia estremamente complicata.

Sul piano personale, Maignan ha espresso grande soddisfazione per la sua attuale condizione fisica e mentale. Pur rifiutando paragoni diretti con la stagione dello scudetto a causa della maggiore esperienza maturata, ha confermato di aver lavorato duramente per raggiungere il livello d’eccellenza che lo contraddistingue. «In questo momento mi sento bene, voglio rimanere così e dare il massimo come ho sempre cercato di fare per me, per la squadra, per il club e per i tifosi», ha spiegato il portiere, ribadendo che nella filosofia rossonera non esistono competizioni di secondo piano poiché l’unico obiettivo quotidiano resta la vittoria.

Maignan, Il DNA Milan e il pensiero al campo

Inevitabile un accenno al futuro e a quanto la vittoria di un trofeo possa influenzare la sua voglia di proseguire il percorso con la maglia del Milan. Maignan, con la consueta leadership, ha preferito spostare l’attenzione sull’identità del club e sull’immediato presente, evitando di alimentare voci di mercato. Ha infatti ricordato che «noi siamo il Milan, sappiamo che al Milan vieni per vincere: dobbiamo essere focalizzati e concentrati su tutto quello che dobbiamo fare giorno dopo giorno». Per il portiere francese, la priorità assoluta resta la preparazione meticolosa della sfida contro gli azzurri, partendo dal lavoro quotidiano: «In questo momento la cosa più importante è pensare all’allenamento di oggi per stare bene domani quando comincerà la partita».