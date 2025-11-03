Maignan para il rigore, c’è un retroscena sul penalty parato a Dybala: è stato aiutato

Maignan neutralizza il tentativo di Dybala! C’è un retroscena sul calcio di rigore parato dal portiere francese

La vittoria del Milan sulla Roma, archiviata con un cruciale 1-0, porta una firma indiscutibile: quella di Mike Maignan, l’estremo difensore francese dei rossoneri. Al minuto 82, con il risultato ancora in bilico, il portiere si è opposto con un guizzo felino al calcio di rigore di Paulo Dybala, il talentuoso attaccante argentino della Lupa, mantenendo il prezioso vantaggio del Diavolo. Un intervento che ha blindato i tre punti, ma che, secondo fonti come Gazzetta.it, nasconde un retroscena tattico e un aiuto “esterno” di assoluto rilievo.

L’Intesa Tattica: Maignan e lo “Specialista” Filippi

L’uomo in questione è Claudio Filippi, il nuovo preparatore dei portieri giunto in estate a Milanello. Filippi, considerato uno degli innovatori nel suo campo e con un’esperienza pluriennale ai massimi livelli, ha giocato un ruolo determinante nel successo del suo pupillo. Il fattore chiave? La profonda conoscenza di Dybala.

Prima di approdare al club meneghino, Filippi ha infatti lavorato a stretto contatto con la “Joya” durante il suo lungo periodo alla Juventus, la precedente squadra dell’attaccante giallorosso. Questo storico professionale ha permesso al preparatore di stilare una vera e propria mappa delle abitudini e delle preferenze di Dybala dal dischetto.

Un “Consiglio” d’Oro per il Numero Uno

Non è un mistero che, in partite così tirate e decise dai dettagli, le informazioni specifiche sull’avversario possano fare la differenza. Filippi, forte della sua esperienza torinese, ha evidentemente fornito un “consiglio” mirato a Maignan. Queste preziose indicazioni hanno contribuito a indirizzare la scelta dell’angolino da parte del portiere transalpino, che è riuscito a intuire e neutralizzare il tiro mancino dell’argentino.

L’abilità di Maignan, noto per la sua reattività e la grande capacità di lettura, ha fatto il resto. Tuttavia, l’intesa con il suo preparatore evidenzia quanto la preparazione specifica e l’analisi dettagliata degli specialisti siano cruciali nel calcio moderno. Un gesto tecnico eccezionale del portiere, supportato da un’analisi meticolosa dello staff tecnico del Milan, ha negato alla Roma la possibilità di pareggiare, proiettando il club di Via Aldo Rossi nelle posizioni di vertice della classifica.

Il parato di Maignan, dunque, non è stato frutto del solo istinto, ma della combinazione vincente tra talento, meticolosa preparazione e un consiglio proveniente da chi conosceva il rigorista avversario come pochi altri. Un episodio che sottolinea l’importanza degli uomini invisibili dello staff per il successo dei rossoneri.