Maignan a DAZN: «Scudetto? Per i sogni è ancora troppo presto ma il nostro obiettivo è vincere tutto. Vi svelo un retroscena sul rigore»

Maignan, portiere del Milan decisivo col rigore parato a Dybala, ha commentato la vittoria dei rossoneri contro la Roma

Intervenuto a DAZN dopo Milan-Roma 1-0, Mike Maignan, portiere rossonero, ha dichiarato:

MILAN ROMA – «Sono tre punti importanti come ogni punti che dobbiamo cercare. È da inizio stagione che cerchiamo di lottare ogni secondo sul campo. Giocando così insieme possiamo solo che fare risultati positivi».

OBIETTIVO SCUDETTO – «Per i sogni troppo presto, siamo a novembre. Siamo compatti, uniti. Dobbiamo solo giocare partita dopo partita. Abbiamo obiettivi grandi, sì, ma dobbiamo giocare testa sulle spalle partita per partita».

RIGORE – «Momento decisivo per la squadra, ero fiducioso, i miei compagni avevano fiducia in me. Sono contento per quello che ho dato alla squadra».