Connect with us

HANNO DETTO

Maignan a DAZN: «Scudetto? Per i sogni è ancora troppo presto ma il nostro obiettivo è vincere tutto. Vi svelo un retroscena sul rigore»

HANNO DETTO

Gasperini a DAZN: «Grande rammarico. Dybala la nostra più grande perdita, ci manca questo rispetto alle altre big. Galeone? Questo è il più grande insegnamento che mi ha lasciato»

HANNO DETTO

Saelemaekers a Milan TV: «Mentalità e tanto lavoro. Dalla sfida di questa sera mi aspetto questa cosa»

HANNO DETTO

Tare a DAZN: «Sapore di derby? Ho vinto quello che contava il 26 maggio. Leao ci ha promesso una grande partita. Lo stato emotivo di Allegri...»

HANNO DETTO

Massara a DAZN: «Partita che ci darà delle indicazioni chiare, Dybala ci sta dando una grande mano. Emozioni nel sfidare il Milan? Dico...»

HANNO DETTO

Maignan a DAZN: «Scudetto? Per i sogni è ancora troppo presto ma il nostro obiettivo è vincere tutto. Vi svelo un retroscena sul rigore»

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Maignan

Maignan, portiere del Milan decisivo col rigore parato a Dybala, ha commentato la vittoria dei rossoneri contro la Roma

Intervenuto a DAZN dopo Milan-Roma 1-0, Mike Maignan, portiere rossonero, ha dichiarato:

MILAN ROMA – «Sono tre punti importanti come ogni punti che dobbiamo cercare. È da inizio stagione che cerchiamo di lottare ogni secondo sul campo. Giocando così insieme possiamo solo che fare risultati positivi».

OBIETTIVO SCUDETTO – «Per i sogni troppo presto, siamo a novembre. Siamo compatti, uniti. Dobbiamo solo giocare partita dopo partita. Abbiamo obiettivi grandi, sì, ma dobbiamo giocare testa sulle spalle partita per partita».

RIGORE – «Momento decisivo per la squadra, ero fiducioso, i miei compagni avevano fiducia in me. Sono contento per quello che ho dato alla squadra».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.