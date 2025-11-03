Maignan super, errore storico per Dybala: da quanto non accadeva?

Maignan un salvataggio storico sul rigore di Paulo Dybala! Da quanto tempo l’argentino non si faceva parare un calcio di rigore?

Il successo di misura del Milan sulla Roma (1-0) a San Siro non sarà ricordato solo per la prodezza in velocità di Pavlovic, ma soprattutto per l’intervento provvidenziale di Mike Maignan, l’eccezionale portiere francese, autentico talismano e punto di riferimento del Diavolo.

A dieci minuti dal fischio finale, sul risultato di 1-0 in favore dei rossoneri, l’arbitro ha concesso un calcio di rigore ai giallorossi. Sul dischetto si è presentato Paulo Dybala, il fantasista argentino noto per la sua freddezza e precisione dagli undici metri. Quello che è accaduto subito dopo è storia che ha ridefinito gli equilibri della partita: Maignan ha ipnotizzato la “Joya”, indovinando l’angolo e respingendo la conclusione.

La Statistica Sconvolgente: l’ultimo errore nel 2021, ma l’ultima parata?

La parata del portiere del Milan ha un peso specifico enorme, non solo per il risultato, ma per la statistica che ha infranto. Dybala, infatti, era considerato una garanzia dal dischetto, con un’impressionante striscia positiva.

Il precedente errore in Serie A dell’attaccante argentino risaliva al 2021, quando contro la Salernitana ha tirato fuori. L’ultimo rigore parato risale invece al 2017, quando Thomas Strakosha, l’estremo difensore albanese della Lazio, nel match Juventus-Lazio (1-2) ha neutralizzato il tentativo. Quell’errore, avvenuto ben prima del suo approdo alla Roma, sottolineava l’eccezionalità del mancato bersaglio per il numero 21.

La Reazione di Allegri e l’Eroe Inatteso

La prodezza di Maignan ha permesso alla squadra guidata da Massimiliano Allegri, il pragmatico tecnico livornese, di incamerare tre punti fondamentali per la classifica, agganciando la zona Champions League e consolidando la fiducia nel progetto. L’abilità del francese nel tuffarsi sulla sua sinistra ha trasformato un potenziale pareggio in una vittoria cruciale.

L’errore di Dybala, arrivato in una serata particolarmente sfortunata per lui (il giocatore ha accusato anche un problema muscolare subito dopo il tiro), è la testimonianza che la pressione di San Siro e la presenza di un muro come Maignan possono scalfire anche le certezze dei rigoristi più letali. Maignan si conferma, ancora una volta, l’eroe che salva il Diavolo nei momenti di massimo pericolo.