Maignan Milan, i rossoneri non cedono! Prima offerta del Chelsea bocciata, cosa succede nelle prossime ore

Maignan Milan, il club rossonero ha rifiutato la prima offerta del Chelsea per il portiere francese: rilancio nelle prossime ore? Ultime

Il futuro di Mike Maignan al Milan si fa sempre più incerto. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, giornalista esperto di calciomercato, il club rossonero ha categoricamente rifiutato la prima offerta pervenuta dal Chelsea per il portiere francese. L’offerta dei Blues, ritenuta ben al di sotto delle aspettative del Milan, si attestava infatti a meno di 20 milioni di euro, cifra considerata irrisoria per un portiere del calibro e dell’importanza di Maignan.

Questa mossa del Chelsea, sebbene non sorprendente considerando la loro ben nota aggressività sul mercato, ha comunque dato il via a una potenziale telenovela che potrebbe tenere banco per gran parte dell’estate. Il calciomercato Milan, dal canto suo, ha dimostrato con fermezza di non essere disposto a svendere uno dei suoi pilastri, soprattutto dopo la stagione travagliata ma comunque significativa che ha visto Maignan tra i protagonisti, nonostante alcuni infortuni. La dirigenza rossonera valuta il proprio numero uno molto più di quanto proposto finora, consapevole del suo valore tecnico, della sua leadership in campo e del suo impatto psicologico sulla squadra.

La situazione si complica ulteriormente con l’apertura del giocatore stesso al trasferimento. Mike Maignan, evidentemente lusingato dall’interesse di un top club come il Chelsea e dalla prospettiva di un’esperienza in Premier League, avrebbe infatti manifestato la sua disponibilità a valutare un trasferimento. Questo elemento è cruciale, poiché la volontà del giocatore può spesso essere determinante nelle trattative di mercato. Sebbene Maignan sia un professionista esemplare e non forzerebbe mai una cessione, la sua apertura al dialogo con i Blues mette il Milan in una posizione delicata. La squadra inglese, in cerca di un portiere affidabile e di caratura internazionale, vede in Maignan il profilo ideale per rinforzare un reparto che ha mostrato alcune lacune nella stagione appena trascorsa.

L’attesa è ora tutta per i prossimi giorni. Come specificato da Daniele Longo, tra lunedì e martedì è attesa una seconda offerta da parte del Chelsea. Questa volta, si prevede che l’offerta sarà “da dentro o fuori”, ovvero una proposta significativamente più alta e più vicina alla valutazione che il Milan attribuisce al suo numero uno. I Blues sanno di dover alzare l’asticella in modo considerevole se vogliono davvero portare Maignan a Londra. Il Milan, dal canto suo, dovrà valutare attentamente questa eventuale nuova proposta, bilanciando l’esigenza di monetizzare e di avere risorse per il mercato in entrata con la necessità di mantenere un portiere di altissimo livello.

La perdita di Maignan sarebbe un colpo significativo per il Milan, non solo per le sue indubbie capacità tra i pali, ma anche per il suo carisma e la sua capacità di guidare la difesa. Il club rossonero, in caso di cessione, si troverebbe di fronte alla complessa sfida di individuare un sostituto all’altezza, in un mercato dove i portieri di questo livello sono pochi e molto costosi. L’evoluzione di questa vicenda sarà fondamentale per capire le strategie del Milan per la prossima stagione e delineerà in maniera importante il futuro della porta rossonera.