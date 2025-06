Calciomercato Milan, pazza idea di Tare! Maignan via? Può arrivare questo profilo a Milanello

Calciomercato Milan, c’è la pazza idea di Igli Tare per la porta: se parte Maignan per la porta spunta il giovanissimo Penders

Il mercato dei portieri è in fermento, e il potenziale addio di Mike Maignan dal calciomercato Milan verso il Chelsea continua a tenere banco. Ma in un’operazione che si preannuncia complessa e dai contorni economici importanti, spunta un’idea che potrebbe cambiare le carte in tavola, rendendo la trattativa una vera e propria manovra intelligente. È quanto suggerito da una voce autorevole come quella di Carlo Pellegatti, noto giornalista e storica voce rossonera, che ha rivelato un possibile scenario che il Milan potrebbe mettere in atto.

Secondo Pellegatti, citando una fonte belga, il Milan potrebbe chiedere al Chelsea di inserire nella trattativa per Maignan un giovane portiere attualmente sotto l’orbita dei Blues: si tratta di un talento classe 2005 di nome Penders, che a soli 19 anni è già titolare con il Genk. Una proposta audace ma, come sottolinea Pellegatti, “una manovra intelligente” che ha ispirato il suo titolo accattivante: “Volete Maignan? Dateci Penders”.

L’idea dietro questa mossa è tanto semplice quanto geniale. Il Milan si troverebbe di fronte alla difficile decisione di cedere Maignan, un portiere di caratura mondiale e pilastro della squadra, richiesto con insistenza dal Chelsea. Per lenire la “ferita” sportiva ed economica di una tale partenza, il club rossonero non si limiterebbe a chiedere un’ingente somma di denaro, ma cercherebbe di assicurarsi un erede potenziale, un profilo di grandissima prospettiva che possa raccogliere l’eredità di Maignan nel lungo termine.

Penders, se l’indiscrezione fosse confermata e il suo profilo rispondesse alle attese, rappresenterebbe esattamente questo tipo di investimento. Essere titolare in un campionato competitivo come quello belga, a soli 19 anni, è un segnale inequivocabile di talento precoce, maturità e grandi qualità tecniche. Acquisire un giovane portiere con un simile potenziale, magari abbassando leggermente la parte in contanti della valutazione di Maignan, permetterebbe al Milan di guardare al futuro con maggiore serenità, avendo già in casa il potenziale successore.

Per il Chelsea, che cerca un portiere di primo livello per le sue ambizioni, cedere un giovane prospetto come Penders potrebbe essere un sacrificio accettabile pur di assicurarsi Maignan, soprattutto se l’affare complessivo diventasse più fluido. Questa operazione “alla carta” dimostrerebbe una notevole lungimiranza da parte del Milan, che non si limiterebbe a vendere un giocatore importante, ma cercherebbe attivamente di reinvestire nel proprio futuro, con un occhio alla sostenibilità economica e alla costruzione di un ciclo vincente. La mossa, così come descritta da Carlo Pellegatti, si configura come un capolavoro di strategia di mercato, capace di trasformare una possibile perdita in un’opportunità di crescita e rinnovamento per il Milan.