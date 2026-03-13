Maignan Milan, il retroscena del francese con Ibrahimovic al suo arrivo in rossonero. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mondo del calcio scopre il lato più intimo di Mike Maignan, il portiere saracinesca della nazionale francese e pilastro indiscusso della difesa rossonera. All’interno del nuovo documentario “Beyond the Magic”, trasmesso sui canali ufficiali del club e sulla piattaforma DAZN, l’estremo difensore ha aperto il suo cuore, raccontando cosa significhi per lui vestire la maglia del Diavolo.

L’accoglienza di Ibra e il senso di appartenenza

Il racconto di Maignan parte dal suo primo giorno a Milanello, segnato dall’incontro con Zlatan Ibrahimovic, il leggendario attaccante svedese oggi dirigente, che lo accolse spiegandogli immediatamente la filosofia del club: “Qui siamo in una grande famiglia”. Queste parole hanno forgiato il legame tra il portiere e i rossoneri, un legame che l’atleta definisce quasi spirituale. “È Dio che mi ha portato qui”, ha dichiarato Maignan, sottolineando come il suo percorso nel club meneghino non sia frutto della casualità, ma di un disegno preciso.

La nuova era con Igli Tare e Massimiliano Allegri

Questa solidità emotiva di Magic Mike rappresenta una base fondamentale per il nuovo progetto tecnico. Il Milan, infatti, ha recentemente intrapreso un nuovo corso sotto la direzione di Igli Tare, il Direttore Sportivo dei rossoneri, uomo di mercato dal fiuto sopraffino incaricato di blindare i gioielli della rosa.

In panchina, la guida è stata affidata a Massimiliano Allegri, il allenatore del Milan, un tecnico che fa della solidità difensiva e della gestione psicologica del gruppo i suoi punti di forza. Per Allegri, poter contare su un leader carismatico come Maignan è un vantaggio tattico e umano imprescindibile per riportare il Diavolo sul tetto d’Italia.

Oltre il campo: l’uomo dietro il campione

Nell’intervista concessa a DAZN, Maignan ha voluto ricordare che dietro il calciatore c’è un uomo fatto di affetti e responsabilità: “Sono un padre, un figlio, un amico e un compagno di squadra”. La sua analisi si fa profonda quando parla dei momenti difficili, spiegando che la vera forza non si vede quando si vince e tutto sembra facile, ma nelle avversità. È proprio in queste fasi che il carattere del numero uno francese e la nuova struttura guidata da Tare e Allegri dovranno fare la differenza per garantire un futuro glorioso ai tifosi milanisti.

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