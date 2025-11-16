Maignan Milan, il futuro del francese ancora da decidere! Ecco la volontà di Tare e le possibili alternative. Le ultimissime

Il Derby della Madonnina, in programma domenica, non sarà solo uno scontro cruciale per la classifica, ma anche il teatro di un duello emotivamente carico tra i due portieri, Mike Maignan e Yann Sommer. L’incontro sarà probabilmente uno degli ultimi in cui il francese e lo svizzero si sfideranno da protagonisti, data l’incertezza che aleggia sul loro futuro contrattuale.

Per il Milan e per il suo portiere, Mike Maignan (l’eccezionale francese, uno dei migliori al mondo nel suo ruolo), la situazione è particolarmente delicata. Nonostante sia un leader carismatico e un elemento insostituibile del Diavolo, il suo contratto è in scadenza, e l’assenza di un rinnovo ha già fatto scattare l’allarme rosso a Milanello.

L’Eredità in gioco: Il Milan si muove per i sostituti

Come evidenziato da Il QS, edizione Il Giorno, con il titolo “Sommer-Maignan: eredità da derby“, la dirigenza rossonera è costretta a pianificare il futuro senza il suo numero uno. Il tecnico toscano Massimiliano Allegri e il DS Igli Tare, il nuovo e pragmatico Direttore Sportivo, devono affrontare l’eventualità di sostituire un portiere che ha riscritto gli standard del ruolo nel club.

L’incertezza su Maignan ha innescato una corsa frenetica per individuare i potenziali eredi, una ricerca che ha portato il Milan a scontrarsi sul mercato con i cugini interisti. I nomi individuati sono Elia Caprile (il giovane e promettente portiere italiano) e Zion Suzuki (il portiere giapponese, profilo di grande prospettiva).

Per il Milan, il Derby di domenica assume un valore simbolico: sarà un’ulteriore vetrina di altissimo livello per Maignan, sia per dimostrare la sua assoluta superiorità che per rilanciare indirettamente le sue richieste contrattuali. L’auspicio dei rossoneri è che il portiere, galvanizzato dalla sfida, possa decidere di legare ancora il suo futuro al Diavolo.

La sfida di mercato per i potenziali successori è già iniziata, ma la priorità assoluta di Allegri e Tare resta quella di blindare Maignan e scongiurare un addio che sarebbe devastante per le ambizioni del club.