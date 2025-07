Maignan resta al Milan? Allegri e Tare al lavoro per ricucire lo strappo e guardare al futuro

Maignan resterà al Milan nonostante il contratto in scadenza a giugno del 2026: Allegri e Tare al lavoro per convincerlo a rinnovare

A pochi giorni dal raduno di Milanello, fissato per il 7 luglio, il nuovo Milan di Allegri e Tare ha già delineato i primi punti fermi per la prossima stagione. In attesa di importanti innesti sul mercato, come Modric e Ricci, la nuova dirigenza sportiva rossonera può contare su due pilastri fondamentali: Rafael Leao, subito confermato da Allegri per la sua centralità nel progetto, e Mike Maignan.

Proprio la situazione del portiere francese era stata oggetto di speculazioni intense nelle scorse settimane. Dopo una stagione altalenante, caratterizzata da errori e miracoli, e con un nuovo contratto che sembrava definito per poi essere ritirato dal club, Maignan era dato per partente, direzione Chelsea. Tuttavia, l’accordo tra i club non è stato raggiunto, nonostante il giocatore avesse espresso gradimento per un trasferimento in Premier League. Il numero 16 ha tentato di forzare la mano tramite i suoi procuratori, ma senza arrivare a una rottura definitiva con il club. Fondamentali sono state le telefonate di Massimiliano Allegri, desideroso di lavorare con un giocatore della personalità e importanza dell’ex Lille.

La conferma della permanenza di Maignan è arrivata direttamente da Igli Tare durante un briefing con la stampa a Casa Milan la scorsa settimana, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. “Maignan non è in partenza, sarà al Milan anche nella prossima stagione”, ha dichiarato Tare. “C’è stato un interessamento da un club della Premier ma alla fine non si è trovato un accordo, sapendo anche che Maignan è un punto di riferimento non solo in campo ma anche fuori. Abbiamo deciso di puntare su di lui e di guardare avanti insieme. Il mercato è imprevedibile ma per noi rimane un punto fermo di questa squadra. Dobbiamo trasmettere un po’ di entusiasmo e per questo stiamo cercando di capire cosa serve per migliorare questa squadra: saranno tutti giocatori funzionali a questo progetto per aumentare le qualità di questa squadra che già era forte”.

Sulla stessa lunghezza d’onda si è espresso anche il CEO rossonero, Giorgio Furlani: “C’è stato l’interesse di una società inglese, non è stato ritenuto interessante. Mike è un giocatore importante per il calciomercato Milan ed è stato molto corretto, come è stato corretto il suo agente: c’è stata apertura a questo interesse ma allo stesso tempo non c’è stato da parte loro una forzatura. Del futuro a medio e lungo termine giudicheranno i risultati”.

Nonostante la permanenza, la situazione contrattuale di Maignan rimane delicata. Il portiere entra infatti nell’ultimo anno di contratto, con scadenza il 30 giugno 2026. Al momento, non sembrano esserci le condizioni per un rinnovo immediato, complice la “scottatura” della stretta di mano invernale poi non formalizzata. Questa situazione è anomala per il Milan statunitense, che, dopo gli addii a parametro zero di giocatori chiave come Donnarumma, Kessie, Romagnoli e Calhanoglu, ha come diktat interno quello di cedere assolutamente piuttosto che svincolare giocatori importanti.

Il compito di Allegri e Tare sarà quindi delicato e di grande responsabilità: non solo ricucire lo strappo con il giocatore e farlo performare al meglio, ma anche convincerlo che rimanere al Milan sia la scelta migliore, soprattutto dal punto di vista sportivo. La capacità di gestire questa situazione sarà cruciale per il successo del nuovo corso rossonero. Riusciranno Allegri e Tare a cementare il rapporto con Maignan e assicurarsi il futuro a lungo termine del portiere francese a Milano?