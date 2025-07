Maignan Milan, quale futuro per il portiere? Allegri e Tare stanno lavorando in coppia per quest’obiettivo. Le ultimissime notizie

La questione del rinnovo di Mike Maignan con il Milan continua a essere uno dei nodi più spinosi e urgenti da sciogliere in casa rossonera. Nonostante l’importanza capitale del portiere francese per la squadra, le trattative sono ancora in una fase di stallo, un’incertezza che non giova all’ambiente e che richiede una soluzione in tempi brevi.

Maignan è senza dubbio uno dei migliori interpreti del suo ruolo a livello mondiale e la sua presenza tra i pali è sinonimo di sicurezza, leadership e carisma. La sua importanza per il Milan è riconosciuta da tutti, dai tifosi alla dirigenza, passando ovviamente per lo staff tecnico. Non a caso, il suo prolungamento di contratto è una priorità assoluta per il club.

A lavorare incessantemente su questo fronte ci sono Massimiliano Allegri e Igli Tare. Il nuovo tecnico, appena insediatosi sulla panchina rossonera, è ben consapevole del valore di Maignan e della necessità di blindarlo per il futuro. Avere un portiere di questo calibro è fondamentale per le sue ambizioni e per la costruzione di una squadra competitiva su tutti i fronti. Allegri, con la sua esperienza e il suo peso specifico, sta sicuramente cercando di convincere il giocatore dell’importanza del suo ruolo nel progetto.

Accanto a lui, Igli Tare, con la sua profonda conoscenza del mercato e le sue abilità negoziali, è al lavoro per trovare la quadra economica che soddisfi le richieste del portiere e allo stesso tempo rispetti i parametri del club. Le divergenze, probabilmente legate all’ingaggio e alla durata del contratto, non sono insormontabili, ma richiedono tempo, pazienza e una forte volontà comune di arrivare a un accordo.

L’obiettivo è chiaro: il Milan vuole che Maignan sia il portiere del presente e del futuro. La speranza è che lo stallo attuale si sblocchi presto, per permettere a tutti di concentrarsi pienamente sulla prossima stagione con la serenità di avere uno dei pilastri della squadra blindato per anni.