Maignan, il Milan trema! La rivale in Serie A tenta lo sgarbo a parametro zero, clamoroso scenario per giugno

Maignan, il Milan potrebbe subire una clamorosa beffa: l’Inter pensa al francese a parametro zero in caso di mancato rinnovo

Il derby della Madonnina ha spostato rapidamente l’attenzione dal rettangolo di gioco alle scrivanie dei dirigenti, evidenziando due situazioni opposte tra i pali. La vittoria per 1-0 del Milan porta la firma indelebile di Mike Maignan, autore di una prestazione monumentale domenica sera a San Siro: decisive le sue parate su Thuram, Lautaro Martinez e soprattutto il rigore neutralizzato a Calhanoglu. Sul fronte opposto, la serata è stata decisa in negativo da Yann Sommer, colpevole di una respinta corta su un diagonale rasoterra non irresistibile di Saelemaekers, che ha permesso a Pulisic di ribadire in rete il gol vittoria.

Maignan, scippo dell’Inter al Milan?

L’intreccio di mercato che si sta delineando all’orizzonte ha del clamoroso. Il portiere francese del Milan è in scadenza di contratto a giugno e la possibilità che si svincoli a parametro zero al termine della stagione è concreta. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che Maignan lascerà quasi sicuramente i rossoneri, complice una distanza incolmabile sulle cifre: l’estremo difensore ha chiesto 5,5 milioni di euro netti all’anno per il rinnovo, una somma su cui l’amministratore delegato Furlani ha preferito glissare. In questo scenario si inserisce l’Inter, che coltiva un sogno di mercato neanche troppo proibito, molto più realizzabile rispetto alle vecchie suggestioni su Donnarumma.

Sulla carta l’operazione presenta degli ostacoli strutturali, dato che Maignan non rispecchia il profilo ideale richiesto da Oaktree, essendo un trentenne con pretese economiche elevate. Tuttavia, di fronte a un’occasione di mercato di questa portata, che unirebbe un valore tecnico indiscutibile a un enorme impatto “psicologico” nei confronti del Milan, la dirigenza nerazzurra potrebbe fare un’eccezione alla regola. La filosofia diventa “mai dire mai”: un portiere di questo livello incide sui risultati quanto un grande centravanti e l’Inter sembra intenzionata a monitorare la situazione fino alla fine. Lo riporta il Corriere della Sera.