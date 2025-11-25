Calciomercato Milan, Furlani ci riprova! Offerta sul piatto e nuovo tentativo: strada in salita ma... Ultimissime

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani, AD rossonero, vuole provare a convincere Mike Maignan a rinnovare il contratto in scadenza a giugno

L’incisività di Mike Maignan in questa stagione è tornata a essere un fattore determinante, misurabile attraverso tre interventi prodigiosi arrivati in tre scontri diretti differenti. La parata d’istinto su Gatti allo Stadium contro la Vecchia Signora, il rigore neutralizzato a Dybala nella vittoria contro la Roma e il penalty respinto a Calhanoglu nel derby di domenica sera rappresentano le istantanee perfette del suo momento. Tre episodi chiave che restituiscono l’immagine di un giocatore nuovamente decisivo che, da quest’anno, indossa con personalità anche la fascia da capitano rossonera. Proprio alla luce di queste prestazioni, la dirigenza del Milan ha deciso di effettuare un nuovo tentativo concreto per trattenerlo a Milano.

Calciomercato Milan, nuovo tentativo per il rinnovo di Maignan

Sembra passata un’eternità dall’ultima stagione, che era stata vissuta decisamente sottotono dal portiere francese. Come ricordano la Gazzetta dello Sport, rimanevano impresse nella memoria alcune incertezze pesanti, su tutte l’errore contro il Feyenoord, che avevano contribuito a creare uno stallo nelle trattative di rinnovo fino ad allora ben avviate. La svolta è arrivata in estate: Massimiliano Allegri ha convinto l’estremo difensore a rimanere, affidandolo alle mani esperte del preparatore Claudio Filippi e consegnandogli i gradi di capitano. Una gestione che ha dato i suoi frutti, riportando il rendimento di Maignan ai livelli eccellenti dei suoi primi tempi in rossonero.

Soprattutto dopo una vittoria pesante come quella nel derby, riaprire i discorsi sul prolungamento contrattuale è diventato inevitabile per il club di via Aldo Rossi. Le trattative si erano interrotte lo scorso anno sul finire dell’inverno, dopo che la società aveva fatto marcia indietro rispetto a un principio di accordo già trovato. Oggi l’intenzione è quella di tornare sui propri passi e cercare di convincere nuovamente il francese rimettendo sul piatto quella proposta da 5 milioni di euro che era stata ritirata. Si tratta di un aumento significativo rispetto all’attuale ingaggio di 3,2 milioni, necessario per blindare il giocatore. Non sarà semplice, ma il momento positivo della squadra potrebbe aiutare a respingere le insidie del mercato: sia la Premier League che la Juve hanno infatti messo nel mirino il capitano milanista.