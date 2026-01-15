Maignan: «La parata più bella su Da Cunha. Rabiot due gol, ma c’è tanto altro»

Maignan è stato tra i migliori in campo insieme a Rabiot, proprio con il francese è intervenuto ai microfoni di DAZN nella ripresa

Mike Maignan al termine di Como-Milan, recupero della sedicesima giornata del campionato di Serie A, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida. Il portiere è stato assoluto protagonista con almeno tre fantastici interventi, queste le sue parole:

UNA PARTITA DIFFICILE – «Sapevamo che giocare qua sarebbe stato difficile, abbiamo iniziato un po’ mosci ma non avendo preso il secondo siamo rimasti in partita. Abbiamo fatto gol quando potevamo e chiuso bene dietro».

SU RABIOT – «Ha fatto due bei gol, provocato il rigore, ma c’è tanto altro dietro, non solo i gol, ha fatto bene con la squadra».

PARATA PIU’ BELLA? – «Direi su Da Cunha».

QUANTA VOGLIA HAI DI VIVERE ANCORA QUESTE SERATE? – «Queste serate sono sempre belle, perché abbiamo sofferto e lasciamo energia».