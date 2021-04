Maignan, ci siamo: da qui in avanti ogni momento potrebbe essere buono

Maignan, ci siamo: da qui in avanti ogni momento può essere buono per il Milan, il quale è ancora in stallo con Donnarumma e Raiola

Maignan, ci siamo: da qui in avanti ogni momento può essere buono per il Milan, il quale è ancora in stallo con Donnarumma e Raiola. Lo riporta questa mattina Tuttosport, il quale spiega che il Milan sarebbe pronto a versare nelle casse del club francese 12 milioni di euro più bonus per il cartellino del giocatore che beneficerebbe di un quinquennale da 3 milioni netti a stagione.

L’AGENTE – Nella giornata di ieri sono arrivate le parole dell’agente di Maignan: “Credo che Mike sia un gran portiere: è l’erede di Lama , per lui è stato un esempio. Sarebbe un’ottima scelta per il Milan nel caso in cui Gigio non dovesse rinnovare. È cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain, ma nel Lille è cresciuto tanto in tutti gli aspetti: è uno dei giocatori fondamentali della stagione del Lille”.

DONNARUMMA- Stallo. Questa è l’unica parola al momento mentre la società rossonera è già avanti. Anche quella bianconera si muove a passo felpato, Raiola attende prima di accettare gli 8 milioni di euro proposti dal Milan, considerando che dalla Juve potrebbe prenderne 10, qualificazione Champions permettendo.