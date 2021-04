Bruno Satin, agente di Mike Maignan, ha parlato del futuro del proprio assistito che sembra essere ad un passo dal Milan

Bruno Satin, agente di Mike Maignan, ha parlato del futuro del proprio assistito che sembra essere ad un passo dal Milan: «Maignan è un portiere top – afferma il procuratore a Sky sport – è l’erede di Lama, Mike lo dice sempre che x lui è stato un esempio. Sarebbe un’ottima scelta per il Milan nel caso in cui Gigio non rinnovasse. È cresciuto nel vivaio del Psg, ma nel Lille è cresciuto tanto in tutti gli aspetti: è uno dei giocatori fondamentali della stagione del Lille».

Maignan, in scadenza di contratto nel 2022, è valutato intorno ai 18 milioni dal club francese. Secondo quanto riportato dalla stampa estera il Milan avrebbe già presentato al giocatore un quinquennale da 3 milioni a stagione.