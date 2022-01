Lutto per Curtone: scomparso il padre, il messaggio del Milan – FOTO

Il Milan ha voluto esprimere su Twitter il suo cordoglio per la scomparsa di Pasquale Cutrone, papà di Patrick ex attaccante rossonero ora all’Empoli.

We are deeply saddened by the loss of Patrick Cutrone’s father.

Our deepest condolences go out to all the family at this difficult time.

Le nostre condoglianze a Patrick Cutrone per la perdita del caro papà Pasquale.

Ti siamo vicini, Patrick. pic.twitter.com/8DpMSBwdbC

— AC Milan (@acmilan) January 26, 2022