Luka Jovic, il Milan in trattativa con il Real Madrid: ecco la formula

Luka Jovic è il primo obiettivo per l’attacco del Milan: il Real Madrid sembra essere intenzionato ad abbassare le pretese per lui

Non è un mistero che Luka Jovic, centravanti del Real Madrid, sia il primo obiettivo per il reparto avanzato del Milan 2020/21. La valutazione fatta dai blancos, 60 milioni di euro, spaventa e non poco la proprietà rossonera che però starebbe continuando a monitorare da vicino il classe ’97 serbo.

La pandemia Coronavirus e la stagione decisamente poco esaltante di Jovic potrebbero però favorire il Milan che, a questo punto, preme per una cessione in prestito biennale con riscatto del talento serbo. Il Real, tra i club interessati a Donnarumma, è estremamente attento a mantenere un canale aperto e preferenziale con il Milan e al momento valuta quella rossonera la destinazione più probabile per Jovic.