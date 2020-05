Donnarumma, un presentimento che prima o poi accadrà

Valerio Fiori, ex portiere del Milan, in un’intervista ha parlato del futuro di Gigio Donnarumma

«Lo conosco molto bene ed è molto legato ai rossoneri. Credo che la sua volontà sia restare al Milan. E' un gran portiere e non sarà eventualmente facile sostituirlo. Ormai sono molti anni che si parla di sua partenza e ho paura che prima o poi accadrà. Non so se sarà quest'anno o la prossima stagione: dipenderà dai anche progetti futuri del Milan» ha dichiarato l'ex portiere a TMW.