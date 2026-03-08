Luis Henrique a Dazn: «Partita troppo importante per noi, ecco cosa dobbiamo fare stasera»

Luis Henrique, esterno dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera contro il Milan: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN prima di Milan-Inter, Luis Henrique ha dichiarato:

VOGLIA DI 3 PUNTI? – «Sisi, certo. Dobbiamo e vogliamo vincere. E’ una partita troppo importante per noi e per loro. Dobbiamo essere più cattivi e più concludenti per cercare la vittoria»

DUELLI SULLA FASCIA – «Si, è vero. Ho lavorato tanto per questo, per essere qui e per aiutare l’Inter. Devo lavorare forte fisicamente oggi, ma sono pronto».

