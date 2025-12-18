Losanna Fiorentina 1-0, ennesima sconfitta per la Viola: sarà Playoff in Conference League. Il resoconto del match

Losanna Fiorentina 1-0, altra caduta per la squadra di Vanoli: in Conference League sarà Playoff. Il resoconto del match

La Fiorentina di Paolo Vanoli cade anche in Europa, confermando un momento di profonda crisi che ora complica maledettamente il cammino continentale. La sconfitta per 1-0 sul campo del Losanna nell’ultima giornata della League Phase di Conference League non è solo un colpo all’orgoglio, ma un verdetto pesantissimo: i viola chiudono a 9 punti e saranno costretti a disputare gli spareggi (i playoff) per accedere agli ottavi di finale.

In Svizzera decide un’incornata di Sigua al 59′, complice un’incertezza del giovane portiere Martinelli. Nonostante il forcing finale e l’ingresso dei “big” Kean, Gudmundsson e Mandragora, la squadra non è riuscita a trovare la via del pareggio, offrendo una prestazione opaca e priva di reali occasioni da gol per gran parte del match.

Losanna Fiorentina, Un calendario sempre più intasato

L’obbligo di passare dai playoff aggiunge 180 minuti supplementari a una stagione già estremamente faticosa per la rosa di Vanoli. Per una squadra abituata negli ultimi anni a raggiungere stabilmente le fasi finali della competizione, dover lottare per la sopravvivenza già a febbraio rappresenta un brusco passo indietro. La mancanza di incisività offensiva e le amnesie difensive restano i nodi principali da sciogliere per un allenatore che sembra non riuscire a trovare la chiave per invertire la rotta.