Loftus-Cheek ricorda la vittoria contro il PSG: «Tutto era funzionato perfettamente». Le parole del giocatore

Il centrocampista rossonero Loftus-Cheek ha parlato a MilanTv analizzando una delle sue migliori prestazioni con il Milan ovvero quella contro il PSG.

PRESTAZIONE CON IL PSG – «Quando ci sono partite importanti, e c’è anche molta pressione, sono quelle le situazioni che amo ed è in quei momenti che do il mio meglio, sono le partite in cui vuoi giocare come calciatore, le partite che contano e in cui vuoi fare la differenza. Quell’energia, insieme al pubblico e alla pressione della partita, mi spingono a dare il meglio. A volte ci sono partite da calciatore quando sei in quello stato mentale dove tutto funziona perfettamente, era una di quelle partite».

