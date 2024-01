Loftus-Cheek a MilanTv: «Mi portavo dietro un infortunio. Ibra è un leader, sullo staff vi svelo...»

Il centrocampista Loftus-Cheek ha parlato a MilanTv: tutte le sue parole sulla stagione in rossonero

Il centrocampista del Milan Loftus-Cheek ha parlato a MilanTv analizzando la prima parte della stagione in rossonero.

PRIMI MESI IN ROSSONERO – «Quando sono arrivato in estate ho incontrato lo staff ed il mister, sono tutte persone splendide, sono tutte persone molto generose. È un piacere lavorare con loro. Vogliono sempre aiutarmi a migliorare e aiutare la squadra. Questa è stata la mia prima impressione sullo staff, ero veramente felice di essere in un buon ambiente dove ti senti bene e pronto a lavorare e migliorare».

SU IBRAHIMOVIC – «È un leader fantastico ed è un’icona qui al Milan. Ha fatto visita alla squadra più volte ultimamente per osservarci e parlarci. Lui pretende tanto, vuole vincere. Anche non scendendo in campo e avendo un ruolo diverso vuole la stessa cosa: che noi vinciamo, che è la stessa cosa che vogliamo noi. Averlo di nuovo vicino alla squadra è fantastico».

SUI COMPAGNI – «Lavorando insieme sul campo d’allenamento, avendo questa connessione tra di noi e conoscendo come ci piace giocare individualmente, costruendo da lì a volte ci vuole tempo ma ho sentito dall’inizio che avevamo una buona connessione a centrocampo. Lavoriamo bene insieme, tutti, indipendentemente da chi gioca. A volte il feeling viene spontaneo, altre volte ci vuole tempo ma fin dall’inizio ho sentito che avevamo un buon rapporto, in campo e fuori».

PRESTAZIONE CON IL PSG – «Quando ci sono partite importanti, e c’è anche molta pressione, sono quelle le situazioni che amo ed è in quei momenti che do il mio meglio, sono le partite in cui vuoi giocare come calciatore, le partite che contano e in cui vuoi fare la differenza. Quell’energia, insieme al pubblico e alla pressione della partita, mi spingono a dare il meglio. A volte ci sono partite da calciatore quando sei in quello stato mentale dove tutto funziona perfettamente, era una di quelle partite».

SU PULISIC –«È un giocatore fantastico, e i tifosi adesso lo vedono. È sempre stato un top player, le cose non hanno funzionato benissimo al Chelsea ma si vede che qui al Milan ha uno spirito nuovo, è felice e sta giocando benissimo. In questa stagione è fondamentale per noi, con i suoi gol ed il suo tipo di gioco lì a destra. È un giocatore fantastico, lo sappiamo tutti e speriamo che continui a giocare così e a segnare».

SULLA SERIE A – «È un campionato molto duro, l’ho capito nei miei primi sei mesi qui. Le squadre sono tutte molto forti tatticamente. È molto difficile infilare gli avversari, è come una partita a scacchi. Sento che bisogna lavorare molto di più da squadra in Italia, e questo mi ha permesso di imparare e migliorare molto. Sono molto felice di giocare in Italia, spero di migliorare ancora e di imparare ancora di più del calcio in Italia. Il mister ed il suo staff mi stanno aiutando molto in questo, insieme a tutta la squadra. Sono ottimista per i prossimi sei mesi».

SULLA PRIMA PARTE DI STAGIONE – «Abbiamo iniziato molto bene, poi abbiamo avuto una piccola flessione, che è normale nel calcio, ci sono alti e bassi. Credo che nelle ultime partite abbiamo iniziato a giocare un ottimo calcio. Io mi portavo dietro un infortunio da un po’ di tempo e dovevo giocare con il dolore a volte, che è normale per un calciatore ma spero che adesso la mia condizione continui a migliorare. Come squadra stiamo giocando meglio, creando più occasioni da gol e segnando. Spero che la forma della squadra continui a migliorare perché abbiamo un’ottima squadra ma dobbiamo concentrarci su una partita alla volta. Vediamo dove ci porterà».