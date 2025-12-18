Loftus-Cheek a Milan Tv: «Sarà una partita difficile, le squadre di Conte sono sempre fisiche»

Loftus-Cheek, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv a pochi minuti dall’inizio di Napoli-Milan

Il clima della Supercoppa Italiana si fa rovente e uno dei protagonisti più attesi nelle file rossonere, Ruben Loftus-Cheek, ha suonato la carica ai microfoni di Milan TV. Il centrocampista inglese non ha nascosto le insidie di un match contro una rivale storica come il Napoli, ma ha mostrato grande sicurezza nel lavoro svolto a Milanello nelle ultime settimane. Sotto la guida attenta di Massimiliano Allegri, la squadra ha studiato nei minimi dettagli le contromosse per arginare la pressione avversaria, arrivando all’appuntamento con la consapevolezza di chi si è preparato meticolosamente per portare a casa il trofeo.

L’analisi di Loftus-Cheek si è poi spostata sulla natura del confronto, prevedendo una gara caratterizzata da un altissimo tasso di fisicità. Memore delle sfide contro le formazioni di Antonio Conte, il numero otto rossonero sa bene che i duelli in mezzo al campo saranno decisivi. Tuttavia, la ricetta di Allegri per superare l’ostacolo è chiara: mantenere la calma olimpica e non farsi trascinare dal nervosismo. Per il tecnico livornese, la chiave del successo risiederà nella capacità dei suoi giocatori di restare lucidi e compatti, evitando di snaturare il proprio stile di gioco speculativo e ragionato anche sotto la massima pressione agonistica.

Loftus-Cheek, Concentrazione e calcio: la strategia di Allegri

Il diktat per la semifinale è dunque quello di “pensare solo a giocare a calcio”. Loftus-Cheek ha ribadito come la concentrazione debba essere totale per tutti i novanta minuti, evitando distrazioni che potrebbero risultare fatali in una partita secca. Il Milan di Allegri punta tutto sulla qualità tecnica dei suoi interpreti e sulla forza d’urto del proprio centrocampo per scardinare l’assetto difensivo dei partenopei. In un match che si preannuncia come uno scontro tra titani, la solidità mentale infusa dall’allenatore toscano potrebbe rivelarsi l’arma in più per conquistare l’accesso alla finalissima.