Allegri a Mediaset: «Bartesaghi non stava benissimo. Milan Como in Australia? Dico questo…»

Allegri, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dall’inizio di Napoli-Milan

Massimiliano Allegri, a pochi minuti dall’inizio di Napoli-Milan, match valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana, è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sull’assenza di Modric e Bartesaghi: «Gioca Jashari, che ha fatto molto bene contro la Lazio. Bartesaghi non stava benissimo l’altro giorno e abbiamo bisogno di forze nuove, sia fisiche che mentali».

Sul mercato: «Intanto il mercato del Milan è recuperare tutti i giocatori. Gimenez? Non sappiamo i tempi di recupero. Stasera pensiamo alla partita, sarebbe un bell’obiettivo, altrimenti penseremo al campionato».

Su Nkunku: «Ha una tecnica straordinaria, si sta inserendo. Abbiamo piena fiducia in lui».

Su Milan Perth in Australia: «Non so ancora niente, spero che sia un’apripista in funzione di quello che sarà il futuro del calcio italiano e non sia solo un caso isolato, altrimenti sarebbe un problema».