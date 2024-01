Loftus-Cheek elogia Pulisic: «È un giocatore fantastico. Al Milan ha uno spirito nuovo». Le parole del rossonero

Il centrocampista del Milan Loftus-Cheek ha parlato a MilanTv elogiando il suo compagno di squadra Pulisic.

SU PULISIC –«È un giocatore fantastico, e i tifosi adesso lo vedono. È sempre stato un top player, le cose non hanno funzionato benissimo al Chelsea ma si vede che qui al Milan ha uno spirito nuovo, è felice e sta giocando benissimo. In questa stagione è fondamentale per noi, con i suoi gol ed il suo tipo di gioco lì a destra. È un giocatore fantastico, lo sappiamo tutti e speriamo che continui a giocare così e a segnare».

