 Loftus-Cheek parla così a Mediaset prima di Napoli-Milan
Loftus-Cheek a Mediaset: «Sarà una partita difficile, ma dovremo rimanere calmi. Siamo pronti»

Loftus-Cheek

Loftus-Cheek, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dall’inizio di Napoli-Milan

Loftus-Cheek, a pochi minuti dall’inizio di Napoli-Milan, match valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana, è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Loftus-Cheek a Mediaset, le parole del centrocampista rossonero

«Sarà una partita difficile, il Napoli è una grande squadra. Dobbiamo rimanere concentrati per tutta la gara, ma l’abbiamo preparata bene. Siamo pronti. Dobbiamo stare calmi, perché queste sfide sono complicate».

