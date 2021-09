Liverpool Milan, probabile formazione dei rossoneri: ballottaggio in attacco

Giornata di vigilia di Liverpool Milan. Ecco la probabile formazione dei rossoneri in vista del match di Anfield

Si avvicina il calcio d’inizio di Liverpool-Milan. Oggi per i rossoneri giornata di vigilia del match del ritorno in Champions League, ma per Pioli c’è ancora qualche dubbio di formazione. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano di Sky Sport, il ballottaggio è tra Rebic e Giroud in avanti, mentre Bennacer prenderà il posto di Tonali in mediana.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Rebic.