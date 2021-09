Liverpool Milan in tv: dove vedere il ritorno dei rossoneri in Champions

Liverpool Milan, ecco dove vedere in tv ed in streaming il ritorno della squadra rossonera in Champions League

Ecco dove vedere in tv ed in diretta streaming Liverpool-Milan, match che segna il ritorno dei rossoneri nella massima competizione europea dopo sette anni.

Il match sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport ed in streaming su Now TV ed Infinity+. Su MilanNews24 la cronaca testuale in diretta aggiornata minuto per minuto.