Liverpool Milan, tegola per Pioli: Ibra assente a scopo precauzionale

Liverpool Milan, Ibra non prenderà parte alla gara di Champions contro il Liverpool a causa di una sofferenza al tendine achilleo

Brutte notizie per il Milan e per Stefano Pioli. Zlatan Ibrahimovic, come raccolto dalla nostra redazione, non partirà alla volta di Liverpool dove domani sera i rossoneri affronteranno gli uomini di Klopp nell’esordio in Champions.

A SCOPO PRECAUZIONALE – Ibrahimovic resterà a Milano a scopo precauziona per una sofferenza al tendine achilleo: nessuna ha voglia di rischiare visti i tanti impegni ravvicinati.