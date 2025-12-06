Liverpool, altra beffa in campionato. I Reds pareggiano al 96'. E Slot non crede a quanto visto...

Liverpool, altro pareggio in campionato. I Reds si fanno acciuffiare al 96esimo minuto. Per Slot solo incredulità

Arne Slot, tecnico del Liverpool, non ha nascosto la sua amarezza e il “senso di incredulità” dopo il clamoroso pareggio per 3-3 contro il Leeds. Nonostante la squadra fosse in vantaggio per 2-0 e avesse, a suo dire, giocato “abbastanza bene, se non benissimo, per gran parte della partita”, il risultato finale è stato un’ennesima beffa. Slot ha sottolineato come la squadra non avesse concesso occasioni agli avversari fino al momento del primo fallo, che ha innescato la rimonta: “È 2-1 e non molti istanti dopo la prima occasione che hanno avuto è stata 2-2”.

Liverpool Slot, La Critica ai Calci Piazzati e la Necessità di Svolta

Dopo essere tornati in vantaggio e aver pensato di aver “fatto abbastanza per vincere la partita”, il Liverpool si è fatto raggiungere nuovamente da un calcio piazzato, che ha portato al 3-3 finale. Slot ha puntato il dito sul difetto ricorrente della sua squadra: i gol subiti da palla inattiva. Il tecnico ha spiegato che la colpa non è solo sua, ma è un problema collettivo che penalizza tutti, dai giocatori ai tifosi. L’olandese ha chiarito che questo è l’ennesimo gol subito da calcio piazzato in stagione (il decimo o l’undicesimo) e ha concluso lapidario: “Se ne subisci così tanti non puoi essere più in alto di noi in classifica”, riconoscendo che queste carenze difensive stanno minando gli obiettivi stagionali.