 Liverpool, altro stop in campionato: pareggio al 96esimo
Connect with us

News

Liverpool, altra beffa in campionato. I Reds pareggiano al 96'. E Slot non crede a quanto visto...

News

Torino Milan, contro i granata c'è il pericolo Zapata: i numeri dell'attaccante colombiano

Calciomercato News

Mercato Milan, dall'Inghilterra arrivano nuovi rumors per Gimenez. A gennaio sarà addio? Le ultime

Milan Women News

Milan Femminile, che settimana per Appiah! Primo gol con la maglia rossonera e non solo...

News

Torino Milan, per i rossoneri c'è un tabù da sfatare. Le ultime sulle condizioni di Pulisic

News

Liverpool, altra beffa in campionato. I Reds pareggiano al 96′. E Slot non crede a quanto visto…

Milan news 24

Published

3 secondi ago

on

By

Slot

Liverpool, altro pareggio in campionato. I Reds si fanno acciuffiare al 96esimo minuto. Per Slot solo incredulità

Arne Slot, tecnico del Liverpool, non ha nascosto la sua amarezza e il “senso di incredulità” dopo il clamoroso pareggio per 3-3 contro il Leeds. Nonostante la squadra fosse in vantaggio per 2-0 e avesse, a suo dire, giocato “abbastanza bene, se non benissimo, per gran parte della partita”, il risultato finale è stato un’ennesima beffa. Slot ha sottolineato come la squadra non avesse concesso occasioni agli avversari fino al momento del primo fallo, che ha innescato la rimonta: “È 2-1 e non molti istanti dopo la prima occasione che hanno avuto è stata 2-2”.

Liverpool Slot, La Critica ai Calci Piazzati e la Necessità di Svolta

Dopo essere tornati in vantaggio e aver pensato di aver “fatto abbastanza per vincere la partita”, il Liverpool si è fatto raggiungere nuovamente da un calcio piazzato, che ha portato al 3-3 finale. Slot ha puntato il dito sul difetto ricorrente della sua squadra: i gol subiti da palla inattiva. Il tecnico ha spiegato che la colpa non è solo sua, ma è un problema collettivo che penalizza tutti, dai giocatori ai tifosi. L’olandese ha chiarito che questo è l’ennesimo gol subito da calcio piazzato in stagione (il decimo o l’undicesimo) e ha concluso lapidario: “Se ne subisci così tanti non puoi essere più in alto di noi in classifica”, riconoscendo che queste carenze difensive stanno minando gli obiettivi stagionali.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.