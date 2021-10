Liga, gare rinviate per Atletico e Real Madrid

La Liga ha deciso di aiutare l’Atletico e il Real Madrid rinviando le loro partite di questo fine settimana in ottica Champions League

La Liga ha trovato il modo per aiutare anche Atletico e Real Madrid dopo la sosta per le Nazionali. Con il problema dei sudamericani che rientreranno tardi, le gare di questo weekend delle due squadre madrilene sono state rinviate. In questo modo sia l’Atletico, inserito nel girone con il Milan, che il Real arriveranno più riposate alla sfide di Champions League.

Una soluzione adottata già la scorsa pausa dalla Liga e volta ad aiutare i club che devono affrontare anche le coppe europee. Altetico e Real Madrid in Champions affronteranno Liverpool e Shakhatr Donetsk.

LEGGI ANCHE SU CALCIONEWS24