Lewandowski: «Guardavo Baggio a 6 anni. Io in Italia? Ecco cosa dico»

Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato in occasione della premiazione per il Golden Boy

Robert Lewandowski si racconta a Tuttosport in occasione della premiazione per il Golden Boy, dove ha ricevuto il premio di miglior giocatore dell’anno. Le parole del bomber del Bayern Monaco.

PREMIO – «Sono molto orgoglioso di ricevere questo premio. Spero anche il prossimo anno di dare il meglio di me stesso. Lo dedico ai miei tifosi che ho per il mondo e anche a quelli italiani».

GIOCARE IN ITALIA – «Non posso dire qualcosa che non so ancora, ma so che in Italia ho un grande apprezzamento. È possibile, vendendo in Italia giocherei contro grandi squadre e grandi calciatori».

BAGGIO – «Avevo 6 anni quando ho iniziato a vedere le sue partite, aveva grande talento e stile».