Lewandowski, può essere un’opzione concreta per il Milan: l’assist arriva da Nkunku. La notizia

Lewandowski, il Milan spera possa diventare un’opzione concreta! C’è un elemento che può andare a favore dei rossoneri

Il calciomercato del Diavolo si infiamma con una suggestione destinata a tenere banco per le prossime settimane: l’approdo in rossonero di Robert Lewandowski, il prolifico centravanti polacco attualmente in forza al Barcellona. Stando a quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante classe ’88, considerato uno dei bomber più letali della sua generazione, potrebbe diventare un’opzione concreta per la squadra meneghina.

I Primi Contatti e il Ruolo di Tare

La dirigenza del Milan, capitanata dal direttore sportivo Igli Tare, avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore per tastare il terreno su un possibile trasferimento. L’obiettivo sarebbe replicare un’operazione “alla Modrić”, puntando sull’esperienza e il carisma di un fuoriclasse nonostante l’età avanzata. L’incontro per discutere i dettagli economici e trovare la quadra su un ingaggio compatibile con i parametri del club di Via Aldo Rossi sarebbe in programma a breve.

Christopher Nkunku: Il “Jolly” Rossonero

A giocare un ruolo fondamentale in questa complessa trattativa ci sarebbe un inatteso “jolly”: Christopher Nkunku, il trequartista/attaccante francese arrivato a Milanello la scorsa estate.

La chiave di volta risiede nel loro agente: entrambi i giocatori sono infatti rappresentati dalla stessa agenzia. Questa coincidenza, come sottolinea il quotidiano torinese, offrirebbe ai rossoneri una corsia preferenziale, permettendo un dialogo diretto e facilitato con l’intermediario su entrambi i fronti. L’idea è quella di sfruttare il rapporto consolidato con Zahavi per superare l’ostacolo principale, rappresentato dall’elevato stipendio percepito da Lewandowski in Spagna.

Scenario Calciomercato: Un Sogno per l’Estate

L’operazione, al momento, appare proiettata prevalentemente verso la sessione estiva, ma i segnali incoraggianti arrivati dalla Polonia e l’interesse del giocatore per un’esperienza in Serie A mantengono viva la speranza dei tifosi del Diavolo. L’arrivo di un attaccante di fama mondiale come Lewandowski, il cui contratto con il Barcellona scade nel 2026, potrebbe finalmente risolvere il problema del centravanti, una lacuna che ha afflitto i campioni d’Italia per gran parte della stagione.