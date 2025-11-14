Mercato Milan, sono due le idee per l’attacco. Gimenez delude, Tare pensa al grande colpo. Le ultime

Mercato Milan, Igli Tare pensa al grande colpo in attacco. Sono ben due le idee per il nuovo centravanti rossonero: ecco i nomi

Il Milan è attualmente impegnato nella ricerca di un centravanti in grado di garantire un bottino di gol costante e risolvere il problema dell’attacco, particolarmente evidente con l’attuale unico vero numero nove in rosa, Santiago Gimenez, ancora a secco di reti in campionato dopo le prime undici giornate.

Questa difficoltà ha spinto il club rossonero a valutare opzioni di alto profilo per la prossima stagione, come riportato dal Quotidiano Sportivo. Tra i nomi più altisonanti che circolano in via Aldo Rossi emerge quello di Robert Lewandowski. L’attaccante polacco, che ha un contratto in scadenza con il Barcellona, non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro.

Mercato Milan, folle idea Lewandoski, ma attenzione a Icardi

Lo stesso Lewandowski, dal ritiro della Polonia, ha commentato la situazione con serenità, dichiarando di essere “in pace con me stesso” e di non avere fretta. Ha inoltre specificato che se il Barcellona lo contattasse ora per discutere il futuro, non saprebbe cosa rispondere, dovendo prima “capire cosa sia meglio per me”.

Un’altra opzione considerata dal Milan è Mauro Icardi. L’attaccante argentino, attualmente sotto contratto con il Galatasaray fino a giugno 2026, rappresenta un profilo che conosce bene la Serie A e il calcio italiano.

Entrambi i giocatori sono considerati delle “idee” o “suggestioni” per un rinforzo di peso nel reparto offensivo del Diavolo in vista del futuro.