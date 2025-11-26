Letizia e il mancato rinnovo di Maignan. Dalla scelta di Furlani a quella partita contro il Feyenoord. Le sue parole

Letizia ha parlato così del complicato rinnovo di Mike Maignan, delle mosse di Giorgio Furlani e… di quella partita contro il Feyenoord

Francesco Letizia, sul suo canale YouTube, ha affrontato la delicata situazione del rinnovo di Mike Maignan, suggerendo di “ripartire da capo” dopo le difficoltà della scorsa stagione. Il giornalista ha dato ragione all’Amministratore Delegato Giorgio Furlani per aver ridotto l’offerta contrattuale successiva alla sconfitta di Rotterdam, contro il Feyenoord in Champions League. Secondo Letizia, è un principio di mercato logico: se i calciatori alzano le loro richieste dopo prestazioni eccellenti, allo stesso modo non possono offendersi se la società riduce la proposta a seguito di performance deludenti.

Letizia ha infatti ricordato che Maignan lo scorso anno aveva commesso diversi errori e, cosa ancora più importante, non forniva più quel supporto essenziale a livello di spogliatoio che ci si aspetta da un leader.

Letizia e Maignan: L’Intervento Di Allegri E L’Invito Al Portiere a Firmare

La situazione, fortunatamente, è cambiata in questa stagione grazie all’intervento e al lavoro di Massimiliano Allegri, il cui impatto è stato evidente anche sul morale e sulle prestazioni del portiere. Per questo, Letizia ritiene che spetti proprio all’allenatore il compito di fare da paciere nella trattativa. Con un’offerta che si aggira intorno ai 5 milioni di euro, “euro più euro meno”, il giornalista sostiene che anche Maignan dovrebbe mettere da parte l’orgoglio e firmare il prolungamento. Letizia conclude con un auspicio e un monito: il rinnovo conviene al bene del Milan e anche al giocatore stesso, che difficilmente troverà altrove un ambiente altrettanto favorevole e di alto livello.