Leonardo non ha dubbi: «Maldini è il Milan, si è sottovalutata una cosa». Le sue parole al Corriere della Sera

Leonardo questa mattina è intervenuto sulle colonne del Corriere della Sera. Di seguito le parole dell’ex allenatore e dirigente del Milan sull’addio di Maldini.

MALDINI – «Come ha detto Ancelotti, il suo licenziamento è una mancanza di cultura, di rispetto anche verso i valori dello sport. E per chi è milanista è una mancanza di rispetto verso sé stesso, perché Maldini è il Milan. Questa decisione crea disamore. Non solo sono attonito, lo è tutto il mondo del calcio per la modalità dell’addio e per le motivazioni. Il Milan negli ultimi due anni ha vinto uno scudetto e ha raggiunto una semifinale di Champions. Da oltre un decennio la società non chiudeva il bilancio in utile e ora lo sta per fare, senza contare che il valore complessivo del Milan, da quando Elliott è subentrato ai cinesi a oggi, è quadruplicato. Si sottovaluta quanto sia determinante nella crescita di un giocatore, come ad esempio Leao o Tonali, il rapporto personale e quotidiano. Le reazioni sui social ne sono una prova. È ovvio che i calciatori siano disorientati e si chiedano: “se hanno fatto questo a Paolo Maldini, cosa faranno con me”? È assurdo affermare che non sappia operare in team. Lo ha fatto per tutta la vita con umiltà»